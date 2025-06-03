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В России хотят защитить детей-сирот от жилищных мошенников

Депутат Кузнецова: три законопроекта о правах сирот внесли в Госдуму
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Пресс-служба «Единой России»

В Госдуму внесли три законопроекта, которые расширят права детей-сирот на получение жилья и использование жилищных сертификатов, а также защитят их от мошенников. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, первая инициатива связана с сохранностью жилья, приобретенного с помощью сертификата, в течение трех лет. Она отметила, что это должно отпугнуть мошенников, которые захотят обмануть сирот и забрать квартиру. Второй законопроект даст им право выбора — получить сертификат на жилье или остаться в очереди и ждать получения ключей от квартиры.

Еще один проект закона посвящен нашим героям из числа детей-сирот, которых не стало на полях специальной военной операции. Если они не реализовали свое право на жилье, и в семье остался общий ребенок, это право предлагают передать наследникам.

«С поддержкой этих инициатив выступили многие депутаты из всех фракций, ведь тема защиты детства объединяет всех парламентариев», — заключила Кузнецова.

В январе сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении малоимущих совершеннолетних детей-сирот от оплаты ЖКХ. Инициаторами законопроекта стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская.

Ранее стало известно, что в Саратове сироте дали квартиру без двери и отказались оплатить ремонт.

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