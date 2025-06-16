Министр российского региона уволилась после записи со скандального совещания

Главу минздрава Красноярского края Наталию Говорушкину освободили от занимаемой должности после того, как в сети опубликовали запись с совещания с ее участием. Об этом сообщает NGS24.RU.

В начале месяца в сети появилась аудиозапись, сделанная во время планерки, которую проводила Говорушкина. На совещании обсуждался вопрос закупки лекарств.

«Меня будут расстреливать в понедельник под камерами, меня будут трахать на все Заксобрание», — сказала она.

Спустя время появилась информация, что Говорушкина уволилась. Теперь ее место займет первый заместитель Юлия Белоусова.

В начале года произошел резонансный скандал с другим российским чиновником. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин обматерил волонтеров в Анапе. Он обвинил их в нагнетании паники. Позже он принес свои извинения.

Ранее мэр второго по величине города в Коми подал в отставку.