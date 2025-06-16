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Министр российского региона уволилась после записи со скандального совещания

NGS24: главу красноярского минздрава Говорушкину уволили после записи с планерки
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Telegram-канал «Красноярский край официально»

Главу минздрава Красноярского края Наталию Говорушкину освободили от занимаемой должности после того, как в сети опубликовали запись с совещания с ее участием. Об этом сообщает NGS24.RU.

В начале месяца в сети появилась аудиозапись, сделанная во время планерки, которую проводила Говорушкина. На совещании обсуждался вопрос закупки лекарств.

«Меня будут расстреливать в понедельник под камерами, меня будут трахать на все Заксобрание», — сказала она.

Спустя время появилась информация, что Говорушкина уволилась. Теперь ее место займет первый заместитель Юлия Белоусова.

В начале года произошел резонансный скандал с другим российским чиновником. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин обматерил волонтеров в Анапе. Он обвинил их в нагнетании паники. Позже он принес свои извинения.

Ранее мэр второго по величине города в Коми подал в отставку.

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