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Обматеривший волонтеров краснодарский чиновник извинился после скандала

Замминистра образования Кубани Урайкин извинился за мат в адрес волонтеров
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Сергей Урайкин/VK

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин в своем Telegram-канале принес извинения за ситуацию, которая произошла в одном из волонтерских центров.

По словам чиновника, он допустил эмоциональные высказывания в адрес волонтеров, поскольку дало о себе знать «непрерывное напряжение».

«В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — написал замминистра.

Накануне в сети появилось видео, на котором Урайкин разозлился из-за опубликованного 11 января ролика, в котором волонтеров заставляют покинуть штаб спасения птиц. На записи он говорит, что «попринимает» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Мужчина призывает волонтеров прекратить спекулировать, издеваться над людьми и нагнетать панику на всю страну. С использованием ненормативной лексики он говорит о том, что такие действия могут довести до инфаркта, спрашивает в порядке ли у них все с головой, а также сообщает, что «летел сюда 180» (вероятно, речь идет о скорости. — «Газета.Ru»).

Позже глава Росмолодежи Григорий Гуров осудил такое поведение замминистра. Он назвал недопустимым крик чиновника на волонтеров, убиравших последствия загрязнения нефтепродуктов с побережья Черного моря.

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.

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