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Тренер избил ребенка в спортшколе Южно-Сахалинска

На Сахалине тренера спортивной школы обвинили в избиении ребенка
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Global Look Press

В Южно-Сахалинске тренера по гимнастике подозревают в избиении 10-летнего мальчика, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сахалин».

С заявлением в Следственный комитет обратилась мать воспитанника спортивной школы. Женщина сообщила, что в начале февраля тренер по гимнастике избил ее 10-летнего сына, педагог несколько раз ударил ребенка кулаком в область грудной клетки.

Школьник начал испытывать проблемы с дыханием, родители доставили его в больницу, медики диагностировали у мальчика ушиб грудины. Женщина также заявила, что подобные случаи в спортивной школе происходили и ранее, однако администрация учреждения никаких мер в отношении тренера не принимала.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининграде тренер по карате ударил мальчика палкой в воспитательных целях. По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ. Максимальная санкция, которая грозит подозреваемому по этой статье, — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Ростовской области тренер спортшколы угрожал подростку ножом.

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