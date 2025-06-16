В Израиле взрыв повредил дома российских дипломатов

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что взрывной волной выбило стекла в квартирах дипломатов из РФ.

Он уточнил, что речь идет о взрыве, произошедшем в ночь на 16 июня, прямых прилетов по зданию дипмиссии не было.

«В квартирах нескольких сотрудников нашего посольства вылетели стекла из-за взрывной волны. Прямых попаданий, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», — поделился дипломат.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее было опубликовано видео из посольства США в Тель-Авиве, поврежденного после ударов Ирана.