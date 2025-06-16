Израиль ликвидировал высокопоставленных офицеров иранской разведки

Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали четырех высокопоставленных сотрудников иранской разведки, включая главу разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает пресс-служба ВВС Израиля в Telegram.

«Вчера истребители ВВС США, следуя точным указаниям разведывательного отдела в районе Тегерана, атаковали здание, где находились несколько высокопоставленных чиновников разведывательных служб иранского режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате израильских ударов уничтожены глава разведывательной службы КСИР Мохаммад Хатами и его заместитель Мохаммад Хассан Махкаги, а также глава разведывательного отдела спецподразделения «Кодс» Мухсин Бакри и его заместитель Абу аль-Фачель Никуи.

В Израиле утверждают, что эти высокопоставленные должностные лица сыграли ключевую роль в планировании атак против Израиля, стран Запада и Ближнего Востока.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее посол рассказал, что взрыв повредил дома в Израиле, в которых живут российские дипломаты.