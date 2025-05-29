В России зафиксировали снижение спроса на холодильники

В России в I квартале этого года продали 614 тыс. холодильников, это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Холодильник.ру».

Сменились также и лидеры рынка. Раньше 19% продаж составляли холодильники китайского бренда Haier, сегодня на первом месте турецкий Indesit — 15% от всех продаж. Haier же опустился до 13%.

Третье место удержал за собой еще один турецкий бренд Beko. Его доля составила 6%, опустившись на 1% в сравнении с 2024 годом.

В денежном выражении общий показатель продаж сократился на три процента, до 26,7 миллиарда рублей. Здесь на первом месте холодильники Haier, затем Indesit и Beko.

Как отметил аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер, на данный момент покупатели переходят из среднего и премиум-ценовых сегментов в более бюджетные. К тому же, как сказал Яссер, рынок сейчас перенасыщен, поскольку в прошлом году наблюдался повышенный спрос на этот вид бытовой техники.

23 мая сообщалось, что цены на бытовую технику снизились в России в связи с укреплением курса рубля и уменьшением спроса. Бытовая техника в апреле – мае подешевела на 10–20% по сравнению с первыми месяцами 2025 года. Наибольшее влияние на цены оказывает курс валют на стоимость зарубежных товаров, заявил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

Ранее в Минсельхозе спрогнозировали снижение внутренних цен на овощи.