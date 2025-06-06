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Россиянам объяснили, как правильно хранить продукты в холодильнике

Врач Кашух: в холодильнике нельзя хранить хлеб
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Shutterstock/FOTODOM

Продукты необходимо хранить в холодильнике по принципу пищевого соседства. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, фрукты и овощи кладутся на одну полку, мясо — на другую, рыба — на третью.

«Сливочное масло и сыры не выдерживают соседства с колбасой и копченостями, так как быстро перенимают запахи мясных и рыбных деликатесов. Кроме того, полуфабрикаты не должны лежать рядом с готовой едой: в сыром мясе и рыбе могут быть бактерии, которые прекрасно себя чувствуют даже в холодильнике и погибают только при тепловой обработке», — отметила специалист.

Также она посоветовала не хранить в холодильнике хлеб, поскольку при низких температурах он быстро черствеет, а внутри упаковки образуется конденсат, являющийся благоприятной средой для развития плесени.

До этого Кашух объяснила, почему не стоит покупать продукты с истекающим сроком годности. Она подчеркнула, что «на глаз» определить качество и свежесть товара можно не всегда, поскольку зачастую бактерии не влияют на внешний вид, запах и вкус.

Пограничные» продукты, по ее словам, могут казаться свежими, но есть их уже опасно. Проверять дату врач посоветовала на упаковке, а не на ценниках.

Ранее стало известно, россияне из каких регионов чаще всего закупаются впрок.

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