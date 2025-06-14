В Дзержинске мужчина с бензопилой напал на прохожего и едва не лишил его кисти

Мужчина с бензопилой напал на прохожего и был задержан в Дзержинске

В Дзержинске мужчина напал с бензопилой на прохожего, сообщает полиция Нижегородской области.

ЧП произошло на улице Черняховского. В результате нападения, причины которого остаются неизвестными, пострадавший получил рваные травмы кисти, ему оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого в кратчайшие сроки задержали сотрудники ППС. Им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отпустили под обязательство о явке.

После того как медики определят степень тяжести травм, полученных потерпевшим, нападавшему может грозить уголовное разбирательство.

Ранее в Карелии пьяный мужчина с топором гонялся по двору за детьми.