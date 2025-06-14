На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дзержинске мужчина с бензопилой напал на прохожего и едва не лишил его кисти

Мужчина с бензопилой напал на прохожего и был задержан в Дзержинске

В Дзержинске мужчина напал с бензопилой на прохожего, сообщает полиция Нижегородской области.

ЧП произошло на улице Черняховского. В результате нападения, причины которого остаются неизвестными, пострадавший получил рваные травмы кисти, ему оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого в кратчайшие сроки задержали сотрудники ППС. Им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отпустили под обязательство о явке.

После того как медики определят степень тяжести травм, полученных потерпевшим, нападавшему может грозить уголовное разбирательство.

Ранее в Карелии пьяный мужчина с топором гонялся по двору за детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами