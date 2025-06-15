Полиция ищет россиянку, которая сожгла свой паспорт

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает девушку, которая сожгла свой паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

В ведомство заявили, что 15 июня во время мониторинга интернета правоохранители обнаружили видеозапись, на которой неизвестная девушка сжигает свой паспорт. Этот ролик она опубликовала в одном из своих аккаунтов в мессенджерах.

«В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы», – сказано в сообщении.

В ГУ МВД добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 329 УК России («Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом РФ»).

На соответствующих кадрах россиянка демонстративно сжигает паспорт. При этом попутно она нецензурно выражается, а также говорит «выезжайте за мной». Эту фразу она адресовала, предположительно, правоохранителям.

До этого в Красноярске несовершеннолетний блогер ради лайков чуть не сжег свой паспорт.

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