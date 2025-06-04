В Калужской области задержали мужчину за сожжение недействительного паспорта

МВД Калужской области задержало молодого человека за публичное сожжение российского паспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поводом для задержания мужчины стал распространившийся в сети ролик, на котором он уничтожает документ, объясняя этот свой шаг запретом на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в России. По словам самого фигуранта, 22-летнего уроженца Жуковского района Калужской области, еще в 2022 году он снял видео, на котором поджигает недействительный российский загранпаспорт. Сейчас достоверность его показаний проверяется.

До этого в Красноярске блогер-подросток решил сжечь паспорт ради лайков.

Он продемонстрировал документ на камеру и сказал, что если ему поставят 300 лайков, то он сожжет удостоверение.

Однако нужное число реакций, заявленное для сожжения паспорта, молодой человек так и не собрал. Кроме того, он получил негативную оценку своего поступка от подписчиков и жителей города. Позже он заявил, что документ находится в целости и сохранности.

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