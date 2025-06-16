На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть пострадавшие и пропавшие

Global Times: в Центральном Китае произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков
close
X

В провинции Хунань на юге Китая рано утром прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Об этом сообщило Global Times.

Как сообщают местные жители, инцидент произошел около 08:23 по местному времени недалеко от деревни Шаньчжоу. В небо поднялся густой столб черного дыма в форме «гриба», который сняли на видео очевидцы.

На месте работают пожарные, полиция и медики. По данным газеты, удалось спасти девять человек, некоторые из них получили травмы. По меньшей мере два человека считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

В конце мая взрыв произошел на территории военного завода «Крушик», расположенного в сербском городе Вальево. В тот момент на предприятии проводились регулярные работы по прессованию пентритов. Один сотрудник получил травмы в виде порезов, а у четырех работников появились симптомы в виде шума в ушах.

Ранее в Иране произошел взрыв на заводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами