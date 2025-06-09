В Иране произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

В результате взрыва баллона с углекислым газом на сталелитейном заводе в пригороде иранского Натанза есть пострадавшие. Об этом сообщает ISNA.

«Cемь человек пострадали в результате взрыва баллона с углекислым газом на сталелитейном заводе Халидабад в районе Имамзаде», — говорится в сообщении.

Еще одного человека спасти не удалось. Все пострадавшие были уроженцами Афганистана, они были направлены в медицинские центры. Причины взрыва расследуются.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

Ранее в Иране опровергли версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи.