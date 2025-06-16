Специалисты Boeing прибыли в Индию для изучения обстоятельств крушения самолета

В Индию прибыли эксперты Boeing для анализа деталей крушения самолета

Специалисты американской компании Boeing прибыли в индийский город Ахмадабад, чтобы проанализировать обстоятельства крушения самолета авиакомпании Air India. Об этом сообщила индийская телекомпания NDTV.

12 июня направлявшийся в Лондон Boeing 787-8 Dreamliner с 242 людьми на борту врезался в комплекс медицинского колледжа в Ахмадабаде через несколько минут после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя. Выжить удалось только одному пассажиру.

Потерпевший крушение самолет прошел комплексную проверку технического состояния в июне 2023 года. Следующая плановая проверка должна была пройти в декабре этого года.

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) ранее приказало провести усиленные проверки безопасности самолетов Boeing 787-8/9 авиакомпании Air India. В парке авиакомпании имеется 26 самолетов Boeing 787-8 и семь самолетов Boeing 787-9.

До этого сообщалось, что на месте авиакатастрофы были найдены два черных ящика разбившегося лайнера.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.