Эксперт спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

Рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок за последние дни, однако есть факторы, которые могут ослабить курс российской валюты к юаню. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

16 июня эксперты, опрошенные газетой «Известия», рассказали, за чем следить инвестору на текущей неделе. По их словам, рынок продолжит отыгрывать последствия обострения конфликта между Ираном и Израилем. Он также может отреагировать на заявления официальных лиц на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как отметил Тимошенко, юань может укрепиться от прогнозируемого снижения тарифной напряженности после лондонских переговоров США и Китая, в рамках которых обсуждалось, в том числе, возобновление поставок редкоземельных металлов.

«Не на стороне юаня и экономики КНР — активно обсуждаемая ценовая война на автомобильном рынке Китая, где многие производители электромобилей терпят убытки на фоне глобальных скидок», — добавил финансист.

По его прогнозам, с 16 по 20 июня юань будет торговаться в диапазоне 10,75 — 11,00 рублей.

Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob, около 60% опрошенных россиян выбирают рубль в качестве основной валюты для сбережений. На втором месте по популярности оказался доллар США — его готовы рассматривать 37% респондентов. На третьем — евро (28%), а китайский юань предпочитают 23% участников опроса.

В исследовании приняли участие 1600 человек из разных регионов страны.

Ранее экономист предупредил о падении рубля в ближайшие месяцы.