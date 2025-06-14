Опрошенные россияне ответили, в чем лучше хранить сбережения

Большинство россиян (6 из 10) считают, что надежнее всего хранить свои накопления в рублях. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, проведенный по заказу РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1600 человек из разных регионов страны.

Как выяснилось, около 60% опрошенных выбрали рубль в качестве основной валюты для сбережений. На втором месте по популярности оказался доллар США — его готовы рассматривать 37% респондентов. На третьем — евро (28%), а китайский юань предпочитают 23% участников опроса.

Эксперты SuperJob отметили, что за последний год интерес к доллару вырос на 7 процентных пунктов, к рублю — на 5, а к евро — на 4. При этом число тех, кто доверяет юаню, немного снизилось.

Выяснилось также, что мужчины чаще женщин склонны копить в иностранных валютах, тогда как женщины в большей степени доверяют рублю. Старшее поколение чаще выбирает рубль, а молодежь до 35 лет проявляет больший интерес к доллару и евро. Китайский юань чаще других рассматривают респонденты в возрасте от 35 до 45 лет.

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