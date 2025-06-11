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Экономист предупредил о падении рубля в ближайшие месяцы

Экономист Копейкин: рубль укрепился ненадолго и в ближайшие месяцы упадет
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России отмечают двукратное снижение экспорта бензина в месячном и годовом выражениях, объясняя это, в числе прочего, укреплением рубля. Однако такая тенденция продлится недолго – ближайшие месяцы российская нацвалюта начнет падать, заявил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

У крепнущего рубля есть не только плюсы, но и минусы – так, тяжело приходится экспортерам, отметил специалист. В то же время растущий рубль означает меньшие темпы роста цен, но обольщаться особо не стоит – это лишь временное явление, убежден Копейкин. Хотя, по его мнению, в ближайшее время тренд может сохраниться на фоне решений, принимаемых в сфере денежно-кредитной политики.

«Снижение ценовых объемов экспорта, не самая дорогая нефть, восстановление потоков импорта, а также переход к смягчению денежно-кредитной политики ЦБ, и мы можем увидеть курс существенно выше, сложившегося сейчас показателя», — пояснил он.

При этом рубль будут толкать к снижению фундаментальные факторы, считает эксперт. По его словам, в российской экономике баланс строится на соотношении спроса и предложения, поэтому шансы на падение рубля в ближайшие месяцы весьма велики.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что к декабрю доллар будет стоить 90 рублей, евро — 100 рублей, юаня — 12 рублей. Он подчеркнул, что снижение цен на нефть для курса рубля — очевидный негатив, так как приток экспортной выручки сокращается. Также, по словам специалиста, на рубль до конца года будут оказывать давление секвестр ключевой ставки и сезонное ухудшение параметров платежного баланса.

Ранее в Госдуме рассказали, когда вырастет курс доллара.

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