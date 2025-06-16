В Израиле сообщили о 24 погибших при ракетных атаках Ирана

В Израиле за три дня обстрелов из Ирана погибли 24 человека, 592 ранены

Более 600 человек пострадали в Израиле за три дня иранских обстрелов, 24 из них погибли. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официальную сводку правительственного пресс-офиса.

«Двадцать четыре погибших. 592 раненых: десять находятся в тяжелом состоянии, 36 — в состоянии средней тяжести и 546 — с легкими травмами», — указано в сводке.

В стране зафиксировали 30 мест, куда упали иранские ракеты. Общее число ракет, выпущенных по Израилю из Ирана за три дня, оценивается в 370.

16 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе ударов по Тель-Авиву, Хайфе и другим израильским городам. Агентство назвало эту атаку самой масштабной за последние три дня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей Ирана.

Ранее было опубликовано видео из посольства США в Тель-Авиве, поврежденного после ударов Ирана.