Опубликовано видео из посольства США в Тель-Авиве, поврежденного ударом Ирана

Появились кадры повреждений в посольстве США в Тель-Авиве после удара

Очевидцы запечатлели повреждения в посольстве США в Тель-Авиве после ракетного обстрела со стороны Ирана. Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах показаны выбитые стекла вместе с рамами после падения иранских ракет неподалеку от здания.

Ранее посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что филиал посольства в Тель-Авиве получил «некоторые незначительные повреждения» в результате падения иранских ракет в районе, где расположено здание. В результате инцидента никто не пострадал.

Посольство и консульство США в Израиле останутся закрытыми сегодня, подчеркнул он.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран в ходе утренних ударов по израильским городам, включая Тель-Авив, применил гиперзвуковые ракеты.

Сегодняшнюю атаку агентство назвало самой масштабной за последние три дня.

Ранее израильская электростанция загорелась после ракетного удара.