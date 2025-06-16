В Иране сообщили о применении гиперзвуковых ракет в ходе удара по Израилю

Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе ударов по Тель-Авиву и Хайфе

Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе утренних ударов по израильским городам Тель-Авив и Хайфа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Помимо этих двух городов, иранские ракеты также нанесли удары по другим районам в центральном и северном Израиле. Отличительной чертой сегодняшней утренней атаки от предыдущих стало более активное использование гиперзвуковых ракет, отмечает Tasnim.

«Сегодняшнюю утреннюю атаку следует считать самой масштабной из операций за последние три дня: в ходе нее ракетному обстрелу подверглись нефтеперерабатывающий завод и электростанция в Хайфе, а также был нанесен значительный ущерб Тель-Авиву и Бней-Бараку», — говорится в материале.

16 июня посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что отделение американского посольства в Тель-Авиве получило повреждения в связи с ракетным обстрелом.

Ранее израильская электростанция загорелась после ракетного удара.