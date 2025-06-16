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Израиль заявил, что Иран заплатит высокую цену за ракетные удары

Глава минобороны Израиля Кац: жители Тегерана заплатят цену за ракетные удары
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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после очередных обстрелов со стороны Ирана заявил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей исламской республики. Соответствующий пост министр опубликовал на своей странице в соцсети X.

Кац заявил, что «высокомерный диктатор» в Иране превратился в «трусливого убийцу», который уничтожает гражданское население Израиля, чтобы удержать Армию обороны еврейского государства от продолжения атаки, которая подрывает его возможности.

«Жители Тегерана заплатят за это цену — и скоро», — подчеркнул министр обороны Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее Reuters сообщил об отказе Ирана от переговоров о прекращении огня.

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