«Могут высадить»: АТОР посоветовал россиянам перейти на 10-летние загранпаспорта

В этом году еже несколько европейских стран перестали принимать россиян с загранпаспортами старого образца без биометрии владельцев. В их числе – Дания, Литва, Исландия, Чехия, Франция и Эстония. Общая тенденция указывает на то, что рано или поздно и другие страны прекратят принимать этот документ как проездной, поэтому россиянам лучше перейти на 10-летние биометрические паспорта, сообщил 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

В целом на сегодня нет запрета на поездки по паспорту старого образца, однако некоторые страны Шенгенского союза не принимают такие документы на визу, отметил Мурадян. В то же время, согласно директиве Евросоюза, при наличии в паспорте старого образца действующей визы до окончания ее срока человек имеет право совершить визит в данную страну.

Но общая тенденция на сегодняшний день такова, что россиянам лучше отказаться от загранников на пять лет в пользу паспортов нового образца, отметил Мурадян.

«Общая рекомендация, конечно, прекратить получать пятилетние паспорта на совершеннолетних россиян и начинать получать 10-летние, поскольку тенденция такова, что рано или поздно этот паспорт прекратят принимать в ряде стран как проездной документ», — пояснил специалист.

По его словам, получать пятилетние паспорта имеет смысл только на малолетних детей, а с 14-16 лет уже лучше отдавать предпочтение документам нового образца. Это связано с тем, что до этого возраста ограничений на паспорта без биометрии нет – так, даже в правилах ЕС уточняется, что до 16 лет допускается их использование, пояснил эксперт.

Отмечается, что уже фиксировались случаи, когда погранслужбы Литвы высаживали пассажиров поездов, едущих в Калининград, при пересечении границы из-за отсутствия у них загранпаспортов с биометрическими данными. По этой причине пассажиров будут информировать, что при отсутствии необходимых документов для пересечения границы республики от поездки лучше воздержаться.

Напомним, Литва присоединилась к странам, не признающим российский паспорт без биометрических данных, 31 мая. В МИД страны подчеркивали, что новый порядок не касается россиян, следующих транзитом через республику из Калининградской области или в Калининградскую область. Россиянам, имеющим литовский вид на жительство, необходимо получить паспорт с биометрическими данными до 1 декабря.

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