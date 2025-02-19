В МВД назвали 12 причин для отказа в выдаче загранпаспорта

МВД РФ напомнило о 12 причинах для отказа в выдаче загранпаспорта. Об этом пишет ТАСС.

Решение об отказе в выдаче паспорта может быть принято на этапе принятия документов и на этапе их рассмотрения. Основанием для отказа может быть некорректно заполненное заявление, отсутствие военного билета или правильной фотографии для паспорта, а также проблема со внутренним паспортом, например, истекший срок действия.

Кроме того, в выдаче загранпаспорта может быть отказано лицам с доступом к государственной тайне, а также лицам, призванным на срочную службу.

«Также на этапе рассмотрения документов может быть отказано в выдаче загранпаспорта несовершеннолетнему гражданину, если имеется несогласие на выезд из РФ одного из его законных представителей», — добавили в ведомстве.

До этого в МВД напомнили, что россияне могут иметь по два загранпаспорта — биометрический и старого образца.

Ранее МВД заплатил жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.