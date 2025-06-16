Россиянам назвали главную киберугрозу в этом году

В 2025 году основным источником киберугроз для россиян стали мошеннические звонки в мессенджерах. Об этом сообщил РИА Новости глава группы компаний «Солар» Игорь Ляпунов, ссылаясь на данные исследований.

По его словам, более 60% россиян сегодня осознают важность кибербезопасности и стремятся защищать свои данные. Однако именно утечки персональной информации остаются главной причиной успеха мошенников.

Ляпунов отметил, что основной удар сегодня приходится на мессенджеры — именно через них чаще всего совершаются фрод-атаки. Он подчеркнул, что даже блокировка популярных платформ вроде WhatsApp или Telegram не остановит злоумышленников, так как они всегда найдут альтернативные каналы.

В качестве примера Ляпунов рассказал, как на выходных ему позвонили с незнакомого номера в WhatsApp. На аватарке была фотография, похожая на изображение его матери. Он отметил, что попытка выглядела как использование дипфейка — пожилая женщина пыталась с ним говорить. Когда он понял, что это мошенники, сообщил об этом вслух, после чего звонок сразу прервался.

Для эффективной борьбы с подобным фродом, по мнению эксперта, необходим комплексный подход. В первую очередь нужно защищать персональные данные и повышать киберграмотность населения. Затем — усиливать безопасность самих платформ, через которые проходят звонки и сообщения. Следующий этап — контроль финансовых операций.

Ляпунов добавил, что правоохранительные органы и Центробанк уже активно работают над блокировкой незаконного вывода украденных средств. Он отметил, что с усилением мер защиты мошенникам становится сложнее конвертировать свои действия в прибыль, что в будущем может сделать такие схемы просто невыгодными.

Ранее психолог объяснила, как не застрять в чувстве вины, если вы стали жертвой мошенников.