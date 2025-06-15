HR-эксперт предупредил о мошенниках из числа работодателей

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладо рассказал «Ленте.ру», что в эпоху цифровизации все больше работодателей стали переходить на онлайн-платформы для найма линейного персонала, и среди них встречаются и недобросовестные игроки.

Эксперт предупредил о лжекомпаниях, которые создают фальшивые сайты и профили, выдавая себя за известные фирмы. Их цель — получить личные данные или даже деньги за «оформление документов». Чтобы не попасться на уловки мошенников, Кладо призвал всегда проверять контактную информацию компании и читать отзывы на независимых сайтах.

Кроме того, по словам эксперта, соискатель может столкнуться с фиктивным кадровым агентством, которое отличается тем, что требует плату за доступ к вакансиям или экзамен. Как отметил спикер, это должно насторожить.

Третья категория мошенников — это работодатели без истории, которые ничего не говорят о своих предыдущих проектах и клиентах. Кладов посоветовал спрашивать подробности о компании и ее репутации, поскольку легитимные работодатели гордятся своими достижениями и отзывами сотрудников.

Эксперт предупредил, что работодатели, предлагающие зарплату гораздо выше рыночной, также могут быть мошенниками. По его словам, састо такие предложения используются, чтобы привлечь кандидатов, а затем обманом заставить их заплатить за «требуемые» услуги, например, оформление визы или обучение. В итоге кандидат оказывается в ловушке, теряя деньги и время.

Некоторые мошенники вовсе требуют доступ к счетам. Они могут предложить «предварительную проверку» для подтверждения финансовой надежности соискателя. Для этого просят указать номер карты или банковского счета. Злоумышленники маскируют свои действия под стандартную процедуру. Но на самом деле они хотят получить доступ к чужим деньгам, предупредил эксперт.

В начале июня в МВД России предупредили о распространенной мошеннической схеме, при которой аферисты предлагают заработать на наборе текстов со сканов.

Ранее россиян предупредили о популярных «летних» схемах мошенников.