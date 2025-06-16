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Грудничок попал в реанимацию после падения с кровати в Петербурге

В Петербурге госпитализировали младенца, упавшего с кровати
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Pixabay

В Санкт-Петербурге грудничок упал с кровати и получил ушиб мозга. Об этом стало известно порталу «Конкретно.ру».

Несчастный случай произошел днем 15 июня в Приморском районе города. Ребенок, которому недавно исполнился месяц, упал с кровати в квартире на Верхне-Каменской улице.

Его мать, 24-летняя жительница Дагестана, немедленно сообщила об инциденте в экстренные службы. Скорая помощь доставила пострадавшего в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины.

Врачи выявили у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас ребенок находится под присмотром медиков, его состояние оценивается как тяжелое.

На прошлой неделе двухлетний мальчик, который не хотел спать в тихий час, поджег кровать зажигалкой в Дзержинске. Его мать проснулась от запаха дыма, увидела возгорание в детской кроватке и выбежала с детьми из комнаты. С огнем справились соседи, пострадавших нет.

Ранее в Кирове 10-месячный ребенок выпал из окна.

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