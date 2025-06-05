В Кирове 10-месячный ребенок выпал из окна

В Кирове спасли младенца, выпавшего из окна

Медики центра травматологии спасли ребенка, который получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

10-месячный младенец был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом затылочной кости, многочисленными ушибами. Несмотря на серьезность травм, оперативное вмешательство не потребовалось. При каких обстоятельствах ребенок упал с высоты, медики не уточнили.

Ребенок прошел курс лечения в стационаре и был выписан в удовлетворительном состоянии. Младенец некоторое время будет наблюдаться у невролога.

До этого сообщалось, что пятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в доме на улице Шепеткова во Владивостоке. Ребенок приземлился на козырек подъезда, откуда его спустили прохожие. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее в Мичуринске трехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.