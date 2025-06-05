На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кирове 10-месячный ребенок выпал из окна

В Кирове спасли младенца, выпавшего из окна
close
Shutterstock

Медики центра травматологии спасли ребенка, который получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

10-месячный младенец был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом затылочной кости, многочисленными ушибами. Несмотря на серьезность травм, оперативное вмешательство не потребовалось. При каких обстоятельствах ребенок упал с высоты, медики не уточнили.

Ребенок прошел курс лечения в стационаре и был выписан в удовлетворительном состоянии. Младенец некоторое время будет наблюдаться у невролога.

До этого сообщалось, что пятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в доме на улице Шепеткова во Владивостоке. Ребенок приземлился на козырек подъезда, откуда его спустили прохожие. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее в Мичуринске трехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами