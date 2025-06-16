Новый закон о выгуле собак в российском регионе назвали абсурдом

В Краснодарском крае ввели новые правила выгула собак. В числе прочего, они вводят допустимую длину поводка, а также устанавливают норму, согласно которой все собаки выше 30 см в холке признаются потенциально опасными. Это правило вызывает вопросы, так как многие «высокие» собаки совершенно безобидны, а мелкие породы, например, питбули, наоборот, опасны, объяснил 360.ru член ассоциации группы антитеррора «Альфа», член кинологического совета при Минсельхозе РФ, президент фонда «Альфа -Кинология» Андрей Попов.

Отметим, что в целом по России хотят ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев. Как уточняет газета «Известия», соответствующий законопроект подготовил первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Документ предполагает, что владельца собаки, напавшей на людей, будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на тот же период времени.

Что касается новых правил выгула, утвержденных на Кубани, то они предполагают, что собак до 30 см в холке можно будет выгуливать на поводке длиной не более 1,5 метра, а выше 30 см – не более 0,8 метра и строго в наморднике. Таким образом, к потенциально опасным породам автоматически отнесли безобидных лабрадоров, пуделей, бассет-хаундов, а многие опасные породы из этого списка выпали.

В целом идея ограничить длину поводка разумна, так как на длинном контролировать собаку сложно, согласился Попов. По его мнению, поводок в 0,8 метра – это вполне достаточно, чтобы выгулять питомца. Однако ограничения по сантиметрам вызывают вопросы, так как есть очень опасные, но мелкие породы собак, добавил специалист.

«Есть такая порода питбуль, она может нанести травмы намного сильнее, чем, допустим, овчарка. Она мелкая, у нее очень сильные челюсти и, соответственно, поймать ее очень трудно. Это такая вот маленькая пиявка с такими зубами, очень серьезно», — привел пример кинолог.

Удивили нормы касательно высоты собак и волонтера приюта «Лохматая душа» Екатерину, которая напомнила, что список потенциально опасных собак уже существует.

«Есть потенциально опасные собаки, перечень которых определен, но это крупные собаки, это явно не 30 сантиметров. Тридцать сантиметров — это шпицы», — удивилась Екатерина, назвав эту меру абсурдом.

Кроме того, непонятно, как будет регулироваться закон – в России нет зоополиции, а полицейские и участковые не ходят с рулетками и не проверяют высоту собак на выгуле или их поводков, заключила волонтер.

Напомним, в марте сообщалось, что депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете детям и людям, находящимся в состоянии опьянения, выгуливать потенциально опасные породы собак. Парламентарии подчеркнули, что список потенциально опасных пород утверждается правительством РФ и количество животных, которые там представлены, крайне ограничено, поэтому они просят добавить в него другие породы животных, которые могут представлять опасность.

Ранее кинолог предупредил о страшных последствиях закона о выгуле собак в намордниках.