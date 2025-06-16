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В МВД России предупредили о новой схеме вовлечения в дропперство

МВД: белорусов втягивают в дропперство через «командировки» в Россию
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему вовлечения граждан Белоруссии в преступную деятельность. Об этом предупредило в Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Эксперты уточнили, что речь идет о так называемом дропперстве — оформлении банковских карт для киберпреступников. По данным ведомства, людям предлагают лёгкий заработок: однодневную поездку в Россию — в Москву, Санкт-Петербург или Смоленск — якобы для открытия банковской карты. Объявления размещаются в Telegram и соцсетях и маскируются под работу в сфере «процессинга» или «крипто-арбитража».

На деле карты используют для вывода украденных денег, а ответственность несет человек, оформивший ее на свое имя. МВД напомнило, что участие в таких схемах грозит уголовным преследованием.

В конце февраля член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил, что мошенники стали под предлогом «раскрутки» приобретать аккаунты школьников в соцсетях. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут начать распространять от имени школьников запрещенную в РФ информацию.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.

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