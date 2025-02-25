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В Госдуме предупредили, что мошенники нацелились на аккаунты школьников в соцсетях

Депутат Немкин: мошенники начали покупать аккаунты школьников в соцсетях
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в комментарии РИА Новости предупредил, что мошенники стали под предлогом «раскрутки» приобретать аккаунты школьников в соцсетях.

«Мошенники могут объяснить желание приобрести аккаунт якобы его большой «раскрученностью», которую впоследствии они будут использовать в рекламных целях, в том числе для SEO-продвижения», — сообщил депутат.

Он добавил, что часто школьникам никак не объясняют интерес к аккаунту, потому что их сразу привлекает сумма потенциальной оплаты. Немкин сравнил действующих по такой схеме злоумышленников с дропперами (подставными лицами, участвующими в схемах по выводу денег с банковских карт). Депутат отметил, что, получив доступ к аккаунту, мошенники могут начать распространять от имени школьников запрещенную в РФ информацию.

«Еще один вариант действий — вовлечение россиян в преступную активность... Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в социальных сетях и за счет психологического давления вынуждает ее совершать диверсионные акции. Наконец, от имени школьников может вестись мошенническая активность, в том числе распространение фишинговых ссылок», — сообщил он.

Немкин призвал взрослых регулярно проводить с детьми профилактические беседы и предупреждать их об опасности.

На прошлой неделе зампреда Банка России Ольга Полякова рассказала, что каждый месяц порядка 80 тыс. чел., в том числе иностранцы, становятся дропперами. Их «привозят автобусами» к отделениям банков, где создают две очереди: одна — на получение банковских карт, другая — для закрытия счетов и вывода заблокированных денег до администрации банком. Рост числа последователей такой практики вызывает опасения у Центробанка.

Ранее в Госдуме предупредили о рисках денежных переводов от незнакомцев для их получателей.

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