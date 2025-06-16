Психологи объяснили, почему россияне до сих пор боятся плакать

ВЦИОМ: каждый третий мужчина в России не плакал более 10 лет

Мужчины в России выражают эмоции слезами значительно реже, чем женщины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свежий опрос ВЦИОМ.

В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. По данным опроса, 27% мужчин не плакали более 10 лет, а еще 19% — не вспоминали слез последние десять лет.

Женщины, как показали данные, проявляют эмоции слезами гораздо чаще: 18% признались, что плакали в течение дня, 25% — за последнюю неделю и 21% — за месяц. У мужчин эти цифры заметно ниже — 4%, 8% и 9% соответственно.

Разница особенно ярко проявляется при сильных переживаниях. В случае потери близкого человека 81% женщин заявили, что с большой вероятностью расплачутся, тогда как среди мужчин так ответили лишь 50%. Полностью исключили такую реакцию 7% мужчин и только 1% женщин. Аналогичная картина наблюдается при потере домашнего питомца: плач возможен по мнению 53% женщин и лишь 20% мужчин.

Мужчины также сдержаннее в ответ на физическую боль: более половины (51%) считают слезы в такой ситуации маловероятными, а 30% — совсем невозможными. Женщины гораздо чаще допускают эмоциональную реакцию.

Сравнение с аналогичным опросом в США (по методике платформы YouGov) показало, что и там женщины плачут чаще, но в целом и мужчины, и женщины проявляют эмоции чаще, чем в России. Например, за последнюю неделю в США плакали 26% мужчин и 52% женщин, тогда как в России — лишь 12% и 43% соответственно. При этом треть российских мужчин (32%) не плакали более 10 лет или вовсе никогда, в США таких только 7%.

Эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак отметила, что в российской культуре мужчины по-прежнему избегают слез, предпочитая справляться с эмоциями по-другому. Однако, по ее словам, со временем ситуация может измениться — этому способствуют и более открытое медиапространство, и популяризация психотерапии, особенно среди молодежи.

Психолог Дмитрий Диденко подтвердил, что мужчины действительно в четыре раза реже обращаются за терапией, а в числе самых частых запросов у них — управление эмоциями и борьба с депрессией. Он отметил, что с детства мальчикам внушают, будто проявление чувств — слабость, в то время как агрессия считается приемлемой.

Клинический психолог Олеся Толстухина подчеркнула, что традиционно мужчины заменяют эмоции действиями, такими как защита или достижение целей. Однако, если не происходит ни эмоциональной разрядки, ни активности, это может привести к серьёзным последствиям — в том числе психосоматическим болезням.

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