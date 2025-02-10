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Россиянам рассказали, как быстро прекратить истерику у ребенка

ОСН: во время истерики ребенка нужно демонстрировать равнодушие
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Истерика ребенка – это его сильная эмоциональная вспышка в ответ на неудовлетворенность. Пик их пик обычно приходится на возраст от двух до четырех лет, но случаются подобные состояния и у подростков. Причины могут быть самыми разными, а начинать успокаивание детей нужно с равнодушной реакции на негативное поведение, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди причин детских истерик специалисты называют, в том числе, усталость, голод, реакцию на игнорирование со стороны родителей, обиду, гиперопеку и другие. Поск ольку полноценно общаться с помощью речи ребенок еще не может, то он выбирает эмоциональную реакцию.

Что касается подростков, то у них это больше обусловлено нервным срывом из-за дефицита внимания, чувства одиночества, ощущения, что к нему несправедливы, чрезмерной нагрузки, травли в школе и других причин.

Легче всего предотвращать подобные ситуации – на начальной стадии истерики нужно попробовать вовремя «погасить» вспышку, считают эксперты. Они рекомендуют не говорить ребенку слишком часто «нет». Если же истерика случилась, нужно демонстрировать равнодушие и безразличие — это эффективнее, чем начинать злиться, считают специалисты. Также они советуют помочь ребенку разобраться в событиях, так как причиной слез и крика становится непонимание, что с ними происходит.

Энергию плачущего малыша рекомендуется постараться перенаправить в другое русло – например, предложить ему, попрыгать, поиграть в догонялки, порвать бумагу, покидаться мягкими игрушками. После истерики эксперты советуют не ругать ребенка и не упрекать его.

Ранее родителям рассказали о лайфхаках, как успокоить ребенка за две минуты.

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