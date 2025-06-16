Психолог назвала прием, который поможет справиться с частыми перееданиями

Эмоции могут вызывать частые переедания, чтобы справиться с этим, можно прибегнуть к определенному приему. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог и психотерапевт Светлана Бронникова.

«Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность: например, выйти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины. Спустя 10 минут подумайте, действительно ли вы хотите решать проблему с помощью еды, или можете воздержаться», — пояснила эксперт.

По ее словам, иногда желание поесть может возникать на фоне тревоги, раздражения и других сильных эмоций. Если подождать немного, вместе с эмоциями может уйти и острая потребность заесть чувства, отметила Бронникова.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии до этого обнаружили группу нейронов, формирующих в мозге память о приеме пищи. Как выяснилось, в момент принятия пищи активизируются особые клетки в гиппокампе — они фиксируют не только, что съедено, но и когда это произошло. Эти нейроны создают так называемые «энграммы приема пищи» — следы, которые остаются в мозге после еды и позволяют человеку помнить сам факт приема пищи.

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