На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная причина переедания

NatCom: забывчивость приводит к перееданию
close
Depositphotos

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили группу нейронов, формирующих в мозге память о приеме пищи. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Как выяснилось, в момент принятия пищи активизируются особые клетки в гиппокампе — они фиксируют не только, что съедено, но и когда это произошло. Эти нейроны создают так называемые «энграммы приема пищи» — следы, которые остаются в мозге после еды и позволяют человеку помнить сам факт приема пищи.

«Энграмма — это физический след воспоминания. Наши данные показывают, что в мозге есть особый тип таких следов, предназначенный специально для еды», — объяснил Скотт Каноски, профессор биологических наук и один из авторов работы.

Ученые полагают, что проблемы с формированием таких энграмм могут объяснить склонность к перееданию у людей с нарушениями памяти. Кроме того, привычка есть за просмотром телевизора или пролистыванием телефона может снижать качество «воспоминаний о еде» — мозг не успевает зафиксировать момент приема пищи, что в итоге приводит к ощущению, будто вы не ели вовсе.

«В ходе экспериментов на крысах мы показали, что при разрушении этих нейронов животные забывают, где находилась еда, и начинают есть больше обычного», — рассказала Лиа Декари-Спейн, соавтор статьи.

Кроме того, было обнаружено, что эти нейроны напрямую взаимодействуют с латеральным гипоталамусом — центром голода в мозге. Блокировка этой связи приводила к перееданию.

Ученые надеются, что их открытие поможет разработать новые подходы к борьбе с ожирением. По словам Каноски, важно не только что и сколько мы едим, но и как хорошо мы это запоминаем.

Ранее был найден способ восстановления защиты мозга у пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами