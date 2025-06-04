Россиян предупредили об опасности переедания в жару

Врач Ломова: переедание в жару увеличивает нагрузку на желудок и кишечник

Переедание само по себе довольно вредно. А если это происходит в жару, то риск для здоровья возрастает еще больше, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова.

По ее словам, переедание в жаркую погоду может быть опасным по нескольким причинам.

«Во-первых, это повышенная нагрузка на пищеварительную систему. В жаркую погоду организм уже работает на повышенных оборотах, чтобы поддерживать температуру тела. Переедание увеличивает нагрузку на желудок и кишечник, что может привести к дискомфорту, вздутию и замедлению пищеварения», — рассказала Ломова.

Во-вторых, возрастает риск обезвоживания. Как объяснила врач, при переедании, особенно тяжелой и жирной пищи, организм тратит больше жидкости на переваривание, что может усугубить обезвоживание в жаркую погоду.

В-третьих, большое количество пищи вызывает дополнительное теплообразование внутри организма, что в условиях жары может привести к перегреву и даже тепловому удару.

«Летом не обязательно полностью исключать продукты или сокращать общий объем пищи, но рекомендуется делать акцент на легких, свежих и легкоусвояемых блюдах — овощах, фруктах, кисломолочных продуктах. Следует есть небольшими порциями 4-5 раз в день вместо больших приемов пищи. Важно пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания. Лучше избегать жирной, жареной и тяжелой пищи в жаркую погоду», — добавила гастроэнтеролог.

В заключение она отметила, что летом важно соблюдать умеренность в питании и прислушиваться к своему организму. Это поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жаркую погоду.

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