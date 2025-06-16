В Приморье накрыли этническую группировку наркоторговцев

В Приморском крае силовики нейтрализовали этническую ОПГ, подозреваемую в попытке сбыта крупной партии героина. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники пытались наладить сбыт более 8,5 кг героина, который поступал из центральных регионов России.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Все задержанные заключены под стражу.

Выяснилось, что некоторые из подозреваемых недавно получили российское гражданство. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что после суда для членов группы может быть начата процедура его аннулирования — как мера за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

До этого в Тамбовской области задержали жительницу Московского региона, которая перевозила в машине несколько килограммов запрещенных веществ. Более четырех килограммов эфедрона, расфасованных по четырем пакетам, женщина прятала в детском автомобильном кресле.

Ранее в Подмосковье накрыли две крупные нарколаборатории.