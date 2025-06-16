На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье накрыли этническую группировку наркоторговцев

В Приморье задержали членов этнической преступной группы за сбыт героина
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае силовики нейтрализовали этническую ОПГ, подозреваемую в попытке сбыта крупной партии героина. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники пытались наладить сбыт более 8,5 кг героина, который поступал из центральных регионов России.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Все задержанные заключены под стражу.

Выяснилось, что некоторые из подозреваемых недавно получили российское гражданство. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что после суда для членов группы может быть начата процедура его аннулирования — как мера за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

До этого в Тамбовской области задержали жительницу Московского региона, которая перевозила в машине несколько килограммов запрещенных веществ. Более четырех килограммов эфедрона, расфасованных по четырем пакетам, женщина прятала в детском автомобильном кресле.

Ранее в Подмосковье накрыли две крупные нарколаборатории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами