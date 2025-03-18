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Москвичка перевозила в детском автокресле 4 кг эфедрона из Петербурга в Тамбов и попалась

В Тамбовской области задержали женщину, спрятавшую в автокресле 4 кг эфедрона

Правоохранительные органы Тамбовской области задержали жительницу Московского региона 1979 года рождения, которая перевозила в машине несколько килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Более четырех килограммов эфедрона, расфасованных по четырем пакетам, женщина прятала в детском автомобильном кресле.

«Исследованием установлено, что злоумышленница перевозила наркотическое средство эфедрон общей массой свыше 4,1 кг, которое она забрала из тайника в Санкт-Петербурге и должна была доставить в Тамбовскую область для дальнейшего сбыта», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ. Фигурантка задержана и заключена под стражу.

Ранее в США задержали женщину, которая спрятала наркотики под складкой на животе.

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