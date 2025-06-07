В Мытищах спасение водителя в тапочках от града попало на видео

На видео попал водитель в тапочках, который спасался от града в Мытищах

В подмосковных Мытищах водитель попытался спастись от града с помощью картонного листа. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Суматошный муд от водителя в тапках в подмосковных Мытищах: быстрее сесть в грузовичок, пока не засыпало градом Сильный ливень и град накрыли и другие города Подмосковья», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как мужчина в спортивных штанах под сильным ливнем пытается открыть дверь грузовика, но из-за непогоды у него не получается это сделать.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с наступлением вторника в Москве начнется постепенное снижение температуры. По его словам, с 11 июня и до конца недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

Синоптик уточнил, что ночью во вторник столбики термометров опустятся до +10…+15 °C, а днем воздух прогреется лишь до +18…+23 °C. В среду ночью температура может снизиться до +7…+12 °C, днем — до +19…+24 °C. Такая погода, по прогнозам, сохранится до воскресенья.

Ранее китайцы провалились под землю из-за ливня и попали на видео.