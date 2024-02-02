Размер текста
А
А
А

Российский боец ММА: в меня стреляли из травмата на стрелках, шкуру попортили

Боец ММА Штырков вспомнил, как в него стреляли в Екатеринбурге

close
100%
Пресс-служба RCC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков рассказал в интервью «Матч ТВ», как в студенческое время в Екатеринбурге в него стреляли из травматического оружия.

«Обычная молодежная жизнь. Раньше это называли сходкой или стрелкой. Во время разговора что‑то пошло не так, и кто‑то начал стрелять вместо того, чтобы драться. Пару пуль прилетело в ноги, у меня остались шрамы. Ничего критичного — просто шкурку попортили (смеется). Жили на Уралмаше, обычное дело. Пацаны решали вопросы, и кто‑то пригубил.

Разные были cитуации. У наc в городе был клуб «Чили», он вроде до cих пор еcть. Отдыхали, и мы вышли на улицу. Ребятам что‑то не понравилоcь, и они из машины давай cтрелять по нам. Чуть‑чуть руку зацепило. Вот так жили», — вспомнил спортсмен.

24 февраля Иван Штырков проведет бой по правилам кикбоксинга против Вагаба Вагабова на турнире RCC 18 в Тюмени. В поединке весовой категории до 100 кг предусмотрено три раунда по три минуты.

В активе Штыркова 22 победы в ММА, а также два поражения и одна ничья.

Ранее Вагабов рассказал подробности службы на СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами