Петербуржец поспорил с прохожим и выстрелил в него из ружья

В Красногвардейском районе Петербурга задержан мужчина, который ранил из ружья прохожего и попытался избавиться от оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Энергетиков. Экстренные службы вызвали местные жители, услышав звуки стрельбы. На месте происшествия был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением плеча. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Стрелка удалось задержать, он пытался избавиться от ружья, разобрав его на части и выбросив в траву. По данным 78.ru, причиной стрельбы стал спор между мужчинами. Задержанный доставлен в отдел полиции. Известно, что ранее он был судим за кражу и причинение вреда здоровью.

До этого в Петербурге задержали мужчину, обстрелявшего детей из пневматики. Школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.

Ранее в Кемерово мужчина устроил стрельбу с балкона своей квартиры.