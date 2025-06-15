На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец поспорил с прохожим и выстрелил в него из ружья

В Петербурге мужчина выстрелил в прохожего из ружья
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Красногвардейском районе Петербурга задержан мужчина, который ранил из ружья прохожего и попытался избавиться от оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Энергетиков. Экстренные службы вызвали местные жители, услышав звуки стрельбы. На месте происшествия был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением плеча. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Стрелка удалось задержать, он пытался избавиться от ружья, разобрав его на части и выбросив в траву. По данным 78.ru, причиной стрельбы стал спор между мужчинами. Задержанный доставлен в отдел полиции. Известно, что ранее он был судим за кражу и причинение вреда здоровью.

До этого в Петербурге задержали мужчину, обстрелявшего детей из пневматики. Школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.

Ранее в Кемерово мужчина устроил стрельбу с балкона своей квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами