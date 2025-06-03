Россиянина избили железной палкой во Вьетнаме и отказались выпускать из страны

Екатеринбуржец застрял во Вьетнаме из-за невозвращенного в прокат мопеда. Об этом мужчина рассказал E1.RU.

Андрей (имя изменено) уже девять месяцев живет во Нячанге и собирался вернуться в Россию 1 июня, но отъезд пришлось отложить из-за череды неприятностей, начавшихся месяц назад, когда у него украли арендованный мопед. Андрей сообщил о случившемся хозяину, и тот стал требовать деньги. Мужчина обратился в полицию и написал заявление. Однако спустя месяц ему сообщили, что выезд из страны невозможен, пока не будет компенсирован ущерб владельцу мопеда.

В день запланированного вылета Андрей обнаружил, что его загранпаспорт пропал — по его словам, документ украли прямо в отделении полиции. Попытки договориться с владельцем мопеда о снижении суммы компенсации закончились неудачно. Местный житель избил Андрея железной палкой, когда тот отговорил соотечественника арендовать мопед в этом пункте проката. Ему не удалось получить справку о побоях в больнице из-за отсутствия разрешения полиции.

Обращения в консульство и МИД пока не помогли. Андрей живет в долг и не может покинуть Вьетнам, ожидая разрешения ситуации.

«Сейчас я живу в долг, до сих пор в отеле, ничего не поменялось», — заключил екатеринбуржец.

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