В Иране полиция нашла здание, где агенты «Моссад» изготавливали дроны

Baza: в Тегеране полиция открыла огонь по связанному с «Моссадом» пикапу

Иранская полиция нашла в пригороде Тегерана трехэтажное здание, где агенты израильской разведки «Моссад» изготавливали беспилотники, гранаты и взрывчатку для атак по территории Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, полицейские обнаружили детали беспилотников и один полностью собранный дрон. Израильские шпионы запускали беспилотные летательные аппараты прямо с земли.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором полиция Тегерана преследует пикап, связанный с «Моссадом», и стреляет в него. Отмечается, что именно в таких пикапах перевозились беспилотники, которые недавно атаковали средства противовоздушной обороны и пусковые устройства баллистических ракет на территории Ирана.

До этого сообщалось, что иранская полиция задержала двух агентов «Моссад» в районе Фашапуйе в городе Рэй (южный пригород Тегерана). У задержанных изъяли свыше 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки для них, средства наведения и пульты управления.

13 июня агентство Reuters сообщило, что «Моссад» провел серию тайных операций в Иране в преддверии ударов по объектам на территории исламской республики.

Ранее КСИР заявил об «ударах мести» по разведцентрам Израиля.