Ушел из жизни сын основателей косметической компании Estee Lauder

Сын основателей косметической компании Estee Lauder Леонард Лаудер скончался 14 июня в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

Леонард — старший сын Эсте и Джозефа Лаудеров. Он родился в 1933 году. Он окончил Школу бизнеса Колумбийского университета и начал работать в семейной компании Estee Lauder в 1958 году. Позже он превратил фирму в косметического гиганта.

В 1995 году Леонард вывел компанию на биржу. До 1999-го он был гендиректором, а до 2009-го — председателем правления Estеe Lauder Companies Inc.

Под руководством Леонарда холдинг купил такие бренды, как MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, Bobbi Brown и Jo Malone. Агентство Bloomberg оценило его состояние в $15,6 млрд.

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