На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушел из жизни сын основателей косметической компании Estee Lauder

Сын основателей компании Estee Lauder Леонард Лаудер умер на 93-м году жизни
close
Global Look Press

Сын основателей косметической компании Estee Lauder Леонард Лаудер скончался 14 июня в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

Леонард — старший сын Эсте и Джозефа Лаудеров. Он родился в 1933 году. Он окончил Школу бизнеса Колумбийского университета и начал работать в семейной компании Estee Lauder в 1958 году. Позже он превратил фирму в косметического гиганта.

В 1995 году Леонард вывел компанию на биржу. До 1999-го он был гендиректором, а до 2009-го — председателем правления Estеe Lauder Companies Inc.

Под руководством Леонарда холдинг купил такие бренды, как MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, Bobbi Brown и Jo Malone. Агентство Bloomberg оценило его состояние в $15,6 млрд.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами