В Петербурге скончалась одна из старейших сотрудников Эрмитажа

Ушла из жизни одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа в Петербурге Марта Крыжановская. О ее смерти сообщается на сайте музея.

Крыжановской не стало 9 июня в возрасте 95 лет. Музей выразил соболезнования родным и близким Марты Яновны. Причина ее смерти неизвестна.

В Эрмитаже рассказали, что Крыжановская работала в музее на протяжении долгих лет. Она не только занималась научной деятельностью, но и передавала молодому поколению сотрудников свой опыт исследователя и хранителя.

Марта Крыжановская была автором более 100 публикаций, среди которых монографии и статьи. Она была кандидатом искусствоведения и куратором выставок в Эрмитаже. В 2015 году она получила почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

9 июня также не стало последней внучки режиссера Константина Станиславского. Ольга Алексеева-Мардухаева скончалась в Париже в возрасте 92 лет. Причина смерти неизвестна.

В музее МХАТа назвали Алексееву-Мардухаеву последней представительницей плеяды русских интеллигентов. Она бережно хранила память о своем деде — великом русском режиссере и актере, основателе Московского Художественного театра. В музее подчеркнули, что Алексеева-Мардухаева сделала многое для пропаганды наследия Станиславского в Европе.

Ранее стало известно о смерти бывшего главного режиссера Цирка Никулина.