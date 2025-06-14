В Британии миллиардер проглотил пчелу во время игры в поло и умер

Mirror: миллиардер Санджай Капур во время игры в поло проглотил пчелу и умер

Известный индийский бизнесмен, возглавлявший международную автокомпонентную корпорацию Sona Comstar, Санджай Капур скончался во время игры в поло в Великобритании. Об этом сообщила газета The Mirror.

Как сообщают журналисты, 53-летний миллиардер потерял сознание на поле после того, как предположительно проглотил пчелу. По данным источников, насекомое могло ужалить Капура в ротовую полость во время игры, что, вероятно, спровоцировало анафилактический шок и привело к быстрому летальному исходу.

По данным Mirror, Санджай Капур был известен своей любовью к поло и светской жизнью. Он был лично знаком с принцем Уильямом.

За несколько часов до трагедии бизнесмен опубликовал соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, выразив поддержку семьям погибших.

Капур также привлекал внимание общественности своими личными отношениями. В прошлом он состоял в браке с актрисой Каришмой Капур, звездой Болливуда. Брак закончился скандалом — актриса обвиняла его в жестоком обращении и рассказывала, что он уехал играть в поло с принцем Уильямом, оставив ее одну с больным младенцем.

Ранее доктор Мясников рассказал, как геолог, который был с ним в Мозамбике, умер от укусов пчел в плену.