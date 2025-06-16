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На западе Казахстана над входом в магазин появилась надпись «Русским не место»

Магазин в Казахстане повесил над входом табличку «Русским не место»
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artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

На западе Казахстана в городе Уральск хозяева магазина зажгли над входом светодиодную надпись «Русским не место в Орале (так Уральск называют на казахском)». Видео опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».

Как уточняет mk.ru, светодиодное табло продолжало гореть после закрытия магазина. Потом его перепрограммировали.

По данным Telegram-канала, это не первый подобный инцидент в Уральске. На 9 Мая участникам праздничных мероприятий якобы мешали исполнять «Катюшу» и подходить к Вечному огню.

В марте депутат парламента Казахстана Никита Шаталов рассказал, что на него нападают казахстанцы в соцсетях из-за того, что он русский по рождению. Парламентарий упомянул, что некоторые пользователи специально распространяют в соцсетях ложные сведения о нем.

Ранее «Русский дом» в Баку начал освобождать помещение.

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