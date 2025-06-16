Заключенный показал красивую жизнь в российском изоляторе

Заключенный выложил в соцсеть селфи, как пьет пиво в российском изоляторе

Российский заключенный сделал десятки фото и видео в изоляторе, показывая свою красивую жизнь в неволе. Кадры, сделанные предположительно в СИЗО-1 «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Заключенный сделал десятки селфи, позируя в прогулочном дворике в расстегнутой рубашке с крестом на шее, на кровати в камере, сидя по-турецки с чашкой и зажженной свечой в руках, и даже на фоне новогодней гирлянды с кружкой пива.

На некоторых снимках он одет в форму сотрудника ФСИН, а на одном из кадров в его руках — ключ от изолятора.

«Это ключ с локалки, он решетки закрывает между отсеками. Имея его, заключенный мог чуть ли не до дома дойти», — рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к правоохранительным органам.

Мобильный телефон у мужчины был даже в карцере, куда заключенных отправляют для временного одиночного пребывания за нарушение режима.

Во ФСИН «Газете.Ru» заявили, что никаких нарушений в изоляторе не фиксировали. «Мы запросили информацию у регионального управления и опровергаем информацию, по которой вы направляли запрос», — заявил представитель ведомства.

Подробнее о том, что происходит за стенами одного из крупнейших изоляторов Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Ивановской области под суд пойдет сотрудник колонии, который получил от осужденных взятки на 440 тысяч рублей.