В Ивановской области осудят сотрудника колонии по делу о взятке

СК: В Ивановской колонии сотрудник получил от осужденных взятки на 440 тысяч

Суд в Ивановской области рассмотрит дело бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиненного в превышении должностных полномочий и во взяточничестве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СУ СК России по Ивановской области.

По версии следствия, обвиняемый, будучи сотрудником одной из колоний в регионе, передавал осужденным запрещенные в стенах учреждения вещи и предметы за денежное вознаграждение. Сообщается, что фигурант заработал таким образом в общей сумме более 440 000 рублей.

Мужчина обвиняется в совершении 10 эпизодов преступлений. Дело проходит по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 290 УК РФ, ст. 291.2 УК РФ (получение взяток). Следователи наложили арест на имущество и денежные средства обвиняемого.

До этого в Рязанской области сотрудника колонии в Рязани заподозрили в продаже телефонов заключенным. Сообщалось, что начальник отдела по воспитательной работе с осужденными в исправительной колонии Константин Алешин собирал деньги с заключенных, которым за это привозил мобильные телефоны.

Ранее в Саратовской области задержали начальника исправительной колонии.