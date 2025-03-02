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Российский блогер-подросток решил сжечь паспорт ради лайков

В Красноярске блогер-подросток решил сжечь паспорт ради лайков

В Красноярске несовершеннолетний блогер ради лайков чуть не сжег свой паспорт. Об этом сообщает директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Подросток, предположительно, находясь в прямом эфире, заявил, что хочет сжечь свой российский паспорт. Он продемонстрировал документ на камеру и сказал, что, если ему поставят 300 лайков, то он сожжет удостоверение.

Однако нужное число реакций, заявленное для сожжения паспорта, молодой человек так и не собрал. Кроме того, он получил негативную оценку своего поступка от подписчиков и жителей города. Позже он заявил, что документ находится в целости и сохранности.

По словам Мизулиной, вероятно, теперь на контент несовершеннолетнего обратят внимание в ПДН и полиции.

Ранее стало известно, сколько лет гособвинение запросило для певца Шарлота, который сжег российский паспорт.

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