Сожгла паспорт «по приколу» и сломала нос подруге. За что судят блогера Хоффманн В Брянске суд отправил под домашний арест девушку, которая сожгла свой паспорт

Суд в Брянске отправил под домашний арест блогера Евгению Хоффманн, которая ночью 1 января сожгла свой российский паспорт у ночного клуба. По статье о надругательстве над государственным гербом России девушке может грозить до года лишения свободы. Ей также предъявили обвинения в причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений. За несколько дней до Нового года Хоффманн, по данным Mash, сломала нос своей подруге.

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест до 2 февраля Евгению Хоффманн, которая в новогоднюю ночь публично сожгла российский паспорт. Девушке также запретили пользоваться телефоном и интернетом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Во время объявления меры пресечения блогер расплакалась.

В отношении жительницы Москвы Евгении Хоффманн Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о надругательстве над государственным гербом России (ст. 329 УК РФ). Ей может грозить до года лишения свободы.

Кроме того, девушке также предъявили обвинения по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений (п.«д» ч.2 ст.112 УК РФ). По данным Telegram-канала Mash, за несколько дней до сожжения паспорта Хоффманн поссорилась с подругой и сломала ей нос. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Сожгла по приколу

По версии следствия, утром 1 января Евгения Хоффманн сожгла свой российский паспорт рядом с клубом в Брянске. В опубликованом в сети ролике видно, как девушка поджигает документ зажигалкой.

В соцсетях, как пишет Baza, девушку начали травить и обвинять в том, что паспорт она сожгла якобы в поддержку Вооруженных сил Украины. Сама же Евгения заявила, что сделала все «по приколу», а в ее действиях не было никакого подтекста. По ее словам, она была в нетрезвом состоянии, а те, кто пишет оскорбительные комментарии, «почему-то сами до сих пор не на СВО».

Кроме этого, в своем Telegram-канале (сейчас он уже удален) девушка написала, что паспорт сожгла из-за уродливого фото. А в беседе с Mash заявила, что документ якобы старый и уже недействителен. В 2018 году Хоффманн потеряла паспорт, а когда нашла, решила сжечь. При этом, как пишет Telegram-канал, в ролике можно разглядеть, что выдали паспорт в 2021 году.

После распространения видео в сети глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в полицию в связи с инцидентом.

Вечером 1 января стало известно, что Евгению Хоффманн задержали и доставили на допрос. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на УМВД РФ по Брянской области. Блогера оставили под стражей до судебного заседания по мере пресечения.

В отношении Хоффманн возбудили уголовное дело. В Следственном комитете РФ действия девушки посчитали грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами российских граждан.

Ранее уголовное дело после сожжения паспорта возбудили против певца Шарлота. Музыкант опубликовал видео в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в июне 2023 года. Он заявил, что сжег документ в поддержку Украины.